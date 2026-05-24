Da Conte a Verdone fino a Serena Rossi e Gigi D' Alessio | pioggia di auguri social per i 77 anni di De Laurentiis

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione del suo 77esimo compleanno, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto numerosi messaggi di auguri sui social media. Tra le persone che hanno condiviso gli auguri ci sono attori, registi e cantanti, tra cui alcuni noti al pubblico. La giornata è stata ricca di post e commenti dedicati al produttore cinematografico e presidente del Napoli, con persone del mondo dello spettacolo che hanno espresso i loro auguri pubblicamente.

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Tanti gli auguri social oggi in occasione del 77esimo compleanno di Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e presidente del Napoli. Svariati i messaggi di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura condivisi dal club azzurro sui propri canali social.Ad aprire la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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