Da Conte a Verdone fino a Serena Rossi e Gigi D' Alessio | pioggia di auguri social per i 77 anni di De Laurentiis

Notizia in breve

In occasione del suo 77esimo compleanno, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto numerosi messaggi di auguri sui social media. Tra le persone che hanno condiviso gli auguri ci sono attori, registi e cantanti, tra cui alcuni noti al pubblico. La giornata è stata ricca di post e commenti dedicati al produttore cinematografico e presidente del Napoli, con persone del mondo dello spettacolo che hanno espresso i loro auguri pubblicamente.