Da Conte a Verdone fino a Serena Rossi e Gigi D' Alessio | pioggia di auguri social per i 77 anni di De Laurentiis
In occasione del suo 77esimo compleanno, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto numerosi messaggi di auguri sui social media. Tra le persone che hanno condiviso gli auguri ci sono attori, registi e cantanti, tra cui alcuni noti al pubblico. La giornata è stata ricca di post e commenti dedicati al produttore cinematografico e presidente del Napoli, con persone del mondo dello spettacolo che hanno espresso i loro auguri pubblicamente.
Tanti gli auguri social oggi in occasione del 77esimo compleanno di Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e presidente del Napoli. Svariati i messaggi di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura condivisi dal club azzurro sui propri canali social.Ad aprire la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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