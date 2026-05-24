Da Carpi alla Lombardia | la mappa delle scuole dove l’italiano è diventato una seconda lingua
La commissione consiliare dell’Unione Terre d’Argine si è riunita di recente per esaminare la presenza di studenti migranti nelle scuole dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. La discussione ha riguardato principalmente come l’italiano sia diventato una seconda lingua in alcune istituzioni scolastiche, con particolare attenzione alle aree tra Emilia Romagna e Lombardia. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle scuole e dei servizi educativi locali.
Pochi giorni fa, la commissione consiliare dell’ Unione Terre d’Argine, l’ente che in Emilia Romagna aggrega i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, si è riunita per discutere di «Scuola e contesti migratori nei servizi educativi e nel primo ciclo di istruzione». Nella Regione rossa, con la più alta incidenza di cittadini stranieri (12,9% contro il 9,2% nazionale), la presenza di studenti che non parlano l’italiano come prima lingua sta aumentando velocemente. La normativa prevede un limite del 30% di stranieri per classe, ma nella sola Carpi si è passati da 27 su 144 classi (18,75%) che superavano la soglia nell’anno scolastico 20182019, a 51 classi su 136 (37,50%) dell’anno in corso. 🔗 Leggi su Panorama.it
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