Da Carpi alla Lombardia | la mappa delle scuole dove l’italiano è diventato una seconda lingua

Notizia in breve

La commissione consiliare dell’Unione Terre d’Argine si è riunita di recente per esaminare la presenza di studenti migranti nelle scuole dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. La discussione ha riguardato principalmente come l’italiano sia diventato una seconda lingua in alcune istituzioni scolastiche, con particolare attenzione alle aree tra Emilia Romagna e Lombardia. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle scuole e dei servizi educativi locali.