Una giornata importante di impegno civico e sociale quella di ieri per le Contrade, che hanno partecipato a " CuriAmo il nostro Rione 2026 ". Un’iniziativa che rende attivo l’impegno dei contradaioli nella pulizia del proprio rione, un progetto che vede collaborare le commissioni solidarietà delle Contrade, insieme ai gruppi piccoli e i gruppi giovani e novizi. Un evento che dunque vede protagonisti i contradaioli di tutte le età, dai più piccoli fino ai più anziani. Un senso civico che tramite le Contrade a Siena è diffuso tra tutte le generazioni, un’iniziativa che peraltro vede protagonista la pulizia dell’ambiente. I rioni sono da sempre l’anima della città e iniziative del genere sono necessarie per preservali e salvaguardarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’CuriAmo il nostro rione’. Guanti, scope e sacchi. Contradaioli di ogni età puliscono vie e piazze

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