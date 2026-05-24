Cuesta e Grosso hanno concluso le rispettive stagioni con Parma e Sassuolo. Dopo le prestazioni con le due squadre, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sul loro futuro. Entrambi hanno lasciato il campo dopo le ultime partite di campionato, senza annunci pubblici riguardo a eventuali progetti futuri o rinnovi di contratto. La loro carriera prosegue ora senza indicazioni certe sulla prossima destinazione.

Cuesta e Grosso si sono resi protagonisti di due capolavori con Parma e Sassuolo, e ora quale sarà il loro futuro?. Il sipario sulla Serie A 20252026 si chiude con un successo allo stadio Tardini firmato Pellegrino. L’ 1-0 tra Parma e Sassuolo – più che per la cronaca della partita – ha rappresentato la passerella d’onore perfetta per celebrare i due grandi artefici di queste splendide cavalcate: Carlos Cuesta e Fabio Grosso. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Cuesta, l’esordiente dal tocco magico. Per Carlos Cuesta, la prima stagione in assoluto da capo allenatore nel massimo campionato italiano è stata un trionfo su tutta la linea. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cuesta e Grosso, giù il sipario (e il cappello) sulle loro stagioni. Applausi per i capolavori con Parma e Sassuolo, e ora?

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