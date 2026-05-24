Oltre 1.250 prigionieri politici si trovano in condizioni critiche in Cuba, con pochi centinaia di calorie fornite giornalmente. Le autorità continuano ad acquistare droni provenienti da Russia e Iran, nonostante le tensioni internazionali. La situazione dei detenuti ha suscitato preoccupazioni sulla loro sopravvivenza, mentre le acquisizioni di droni vengono effettuate in un periodo di crescente isolamento internazionale. Le notizie sono state diffuse da organizzazioni che monitorano i diritti umani nel paese.

? Domande chiave Come sopravvivono i detenuti con poche centinaia di calorie al giorno?. Perché il regime acquista droni russi e iraniani proprio ora?. Chi gestisce realmente i flussi di valuta estera nell'isola?. Come arriveranno gli aiuti umanitari ai civili senza finire nelle caserme?.? In Breve Oltre 1.250 detenuti politici includono 33 minori e 145 donne nelle carceri cubane.. Il conglomerato militare GAESA controlla porti, banche e flussi di valuta estera.. Cuba ha acquisito droni d'attacco da Russia e Iran a partire dal 2023.. Washington propone 100 milioni di dollari in aiuti umanitari tramite ONG o Chiesa.. Oltre 1.250 prigionieri politici, tra cui 33 minori e 145 donne, sono attualmente detenuti nelle carceri di Cuba in condizioni che mettono a rischio la vita di molti individui. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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