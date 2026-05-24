Il ministro degli Esteri ha dichiarato che Cuba non sarà mai una colonia. Ha aggiunto che un'aggressione militare contro l'isola avrebbe conseguenze imprevedibili. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista alla rivista «Verità». Non sono stati forniti dettagli su eventuali minacce specifiche o azioni imminenti. La posizione ufficiale si concentra sulla volontà di mantenere la sovranità nazionale e respingere ogni forma di aggressione.

Si stringe ogni giorno di più il cerchio intorno a Cuba, e al largo delle coste dell’isola caraibica è apparsa la portaerei a propulsione nucleare Nimitz accompagnata dal suo gruppo d’attacco. L’annuncio dell’arrivo è stato fatto dal Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom), responsabile delle operazioni militari in America Latina e Caraibi, che in un post su X ha scritto: «Benvenuti nei Caraibi, gruppo d’attacco del Nimitz». Questo gruppo è composto anche da un cacciatorpediniere, una nave da rifornimento e uno stormo aereo presente a bordo. L’ultima volta che Washington ha inviato una portaerei nei Caraibi è stata per l’operazione di l’arresto del presidente del Venezuela Nicolás Maduro nel gennaio scorso. 🔗 Leggi su Laverita.info

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