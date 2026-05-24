All'inizio del secondo tempo, il punteggio tra Crystal Palace e Arsenal è di 2-1. Il primo gol è stato segnato dai padroni di casa al 15’, seguito da un’azione di pareggio dell’Arsenal al 30’. Al 60’ il Crystal Palace ha ripreso il vantaggio con un calcio di rigore. La partita prosegue con azioni offensive da entrambe le squadre, senza ulteriori reti finora.

2026-05-24 17:10:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Quello che minacciava di essere un compito difficile per l’Arsenal ora assomiglierà a una festa mentre i campioni si dirigeranno al Crystal Palace. L’incapacità del Manchester City di battere il Bournemouth martedì sera ha scatenato festeggiamenti sfrenati per la metà rossa del nord di Londra e i Gunners alzeranno il trofeo della Premier League al fischio finale. La loro attenzione si sposterà poi sulla finale di Champions League del prossimo fine settimana contro il Paris Saint-Germain. Il Palace deve pensare alla propria partita europea mentre mercoledì sera affronterà il Rayo Vallecano nella finale di Conference League a Lipsia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Crystal Palace contro Arsenal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre i campioni si dirigono a Selhurst Park

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Brighton 2?–1? Manchester Utd Burnley 1?–1? Wolves Crystal Palace 1?–3? Arsenal Fulham 1?–2? Newcastle Liverpool 3?–1? Brentford Manchester City 2?–1? Aston Villa Nottingham 2?–0? Bournemouth Sun x.com

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