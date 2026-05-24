Nel Parco di Pitagora, a Crotone, lavoratori hanno portato avanti un progetto di recupero di un sito archeologico abbandonato, trasformandolo in un'opportunità di occupazione. Questi operai si sono dedicati alla bonifica e al restauro dell’area, contribuendo a riqualificare il luogo e a riaccendere l’interesse pubblico. Il progetto ha coinvolto persone in cerca di lavoro, portando nuova vita all’area e creando posti di lavoro nel settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali.

? Punti chiave Come può un sito vandalizzato trasformarsi in un motore di occupazione?. Chi sono i lavoratori che hanno trasformato il Parco di Pitagora?. Come fa la cultura a garantire il reinserimento di ex detenuti?. Perché questo modello sociale potrebbe salvare altri siti archeologici abbandonati?.? In Breve Consorzio Jobel impiega 30 persone tra personale, collaboratori e volontari dal 2006.. Dal 2011 l'organizzazione gestisce i 16 ettari del Parco e Museo di Pitagora.. Il modello impiega ex detenuti e giovani sotto i 35 anni per inclusione sociale.. Gestione diretta del Museo e Teatro di Capo Colonna e della Crotone sotterranea.. Il Consorzio Jobel opera a Crotone trasformando il patrimonio culturale in un motore di riscatto sociale attraverso l’impiego di circa 30 persone tra personale a tempo pieno, collaboratori e volontari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: il lavoro che rigenera i siti archeologici abbandonati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MOLISE: musei e siti archeologici gratis per il ponte di maggioIn Molise, durante il ponte di maggio, musei e siti archeologici statali saranno accessibili gratuitamente il 1° e il 3 maggio.

Frosinone, accordo Comune–Soprintendenza per valorizzare i siti archeologiciA Frosinone è stato firmato un accordo tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina.

Temi più discussi: Crotone, per la Corte d'Appello fu a monte l'errore per la strage sul lavoro; Dalle liste d’attesa all’innovazione, il bilancio dell’Asp di Crotone: +183% di prestazioni CUP; AL VIA DA CROTONE IL CICLO DI ASSEMBLEE SINDACALI DI DIRIGENTISCUOLA; Rotatoria all’ingresso di Crotone: c’è il cronoprogramma di Anas, fine lavori entro giugno.

Persone che si presentano alle riunioni di sera dopo una giornata di lavoro, che bussano alle porte per spiegare le loro idee, che ascoltano i problemi della gente ai mercati la mattina presto ? x.com

Crotone, al vaglio del subcommissario Daffinà due opere per rivoluzionare il sistema depurativoCROTONE Si intravede molto più che una flebile luce in fondo al tunnel, nella progettazione, ferma da anni, del futuro assetto depurativo del Comune di Crotone. Passa, infatti, attraverso un duplice s ... corrieredellacalabria.it

Crotone, prima reimmatricolazione storica per un’Alfa 75 del ’91Protagonista di questa vicenda è Antonio Trivieri detto Tonio, appassionato di motori e proprietario dell'auto ... ilcrotonese.it