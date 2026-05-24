Crollano gli incidenti stradali impennata di controlli e sanzioni

Nei primi cinque mesi del 2026, la Polizia Locale di Vigonza ha effettuato oltre 2.000 controlli sulle strade. Durante questo periodo, si è registrato un dimezzamento del numero di incidenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sicurezza stradale: oltre 2mila controlli e incidenti dimezzati. È questo il bilancio tracciato dalla Polizia Locale di Vigonza nei primi cinque mesi del 2026. L'attività intensa di monitoraggio del territorio ha portato ad un calo drastico degli incidenti stradali, scesi del 60% rispetto allo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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