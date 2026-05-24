È morto Maurizio Gozzelino, l’inventore del Crodino, uno degli aperitivi analcolici più diffusi in Italia. La bevanda, presente sul mercato da decenni, ha accompagnato molte serate degli italiani. La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla famiglia. Gozzelino ha creato il Crodino, prodotto che ha riscosso grande popolarità, contribuendo al settore degli aperitivi analcolici. La data e le circostanze della morte non sono state rese note.

Addio all’inventore del Crodino, uno degli aperitivi analcolici di maggior successo in Italia da decenni. È morto, a 91 anni, Maurizio Gozzelino. A renderlo noto è il Centro Studi ‘Piero Ginocchi’. I funerali si terranno martedì alle 10 alla parrocchia di Santa Maria della Stella a Rivoli (Torino). Gozzelino è stato l’ideatore della formula di erbe aromatiche alla base della nota bevanda lanciata nel 1965 alla Società Anonima Terme di Crodo, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il messaggio del Centro Studi Ginocchi. “Il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo – si legge in una nota – annuncia la scomparsa di Maurizio Gozzelino, inventore della formula di elette erbe aromatiche, sapientemente dosate, che daranno poi origine al Crodino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crodino, morto l’inventore Maurizio Gozzelino

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MORTO MAURIZIO GOZZELINO, LINVENTORE DEL CRODINO: CHI ERA LENOLOGO RE DEGLI APERITIVI ANALCOLICI

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