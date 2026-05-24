Cristiano Ronaldo Pallone d'Oro 2026 se vince i Mondiali col Portogallo | quali sono le chance reali

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se il Portogallo vince i Mondiali e Cristiano Ronaldo si distingue nel torneo, potrebbe essere considerato per il Pallone d'Oro 2026. La premiazione si svolgerà nel 2026, quindi le prestazioni del giocatore durante la competizione saranno decisive. Per ora, si tratta di uno scenario ipotetico, senza conferme ufficiali o candidature aperte. La possibilità dipende dai risultati della squadra e dalla valutazione delle sue prestazioni individuali.

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Dopo la vittoria della Saudi Pro League, qualcuno ha messo Cristiano Ronaldo in corsa per il Pallone d'Oro 2026, ipotizzando un successo del Portogallo ai Mondiali. L'analisi delle reali possibilità di vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cristiano Ronaldo can win Ballon d'Or 2026

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