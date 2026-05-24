Cristiano Ronaldo Pallone d'Oro 2026 se vince i Mondiali col Portogallo | quali sono le chance reali

Notizia in breve

Se il Portogallo vince i Mondiali e Cristiano Ronaldo si distingue nel torneo, potrebbe essere considerato per il Pallone d'Oro 2026. La premiazione si svolgerà nel 2026, quindi le prestazioni del giocatore durante la competizione saranno decisive. Per ora, si tratta di uno scenario ipotetico, senza conferme ufficiali o candidature aperte. La possibilità dipende dai risultati della squadra e dalla valutazione delle sue prestazioni individuali.