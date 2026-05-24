Crisi di Conerobus il Comitato utenti Tpl chiede ufficialmente di far parte del tavolo di confronto in corso

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comitato utenti Tpl Ancona ha richiesto ufficialmente di partecipare al tavolo di discussione tra azienda, Comune e sindacati. La richiesta mira a ottenere un ruolo diretto nelle interlocuzioni in corso riguardo alla crisi di Conerobus. La presenza del comitato nel confronto non è ancora stata confermata. La richiesta segue le attuali tensioni tra le parti coinvolte nel settore del trasporto pubblico locale.

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ANCONA – Il Comitato utenti Tpl Ancona chiede ufficialmente alle parti in causa di poter sedere al tavolo di confronto in corso tra azienda, Comune e sindacati.«Mentre i vertici di Conerobus – scrivono -, l'Amministrazione e i sindacati si confrontano al tavolo delle trattative, i cittadini e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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