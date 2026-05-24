Crisi di Conerobus il Comitato utenti Tpl chiede ufficialmente di far parte del tavolo di confronto in corso

Il Comitato utenti Tpl Ancona ha richiesto ufficialmente di partecipare al tavolo di discussione tra azienda, Comune e sindacati. La richiesta mira a ottenere un ruolo diretto nelle interlocuzioni in corso riguardo alla crisi di Conerobus. La presenza del comitato nel confronto non è ancora stata confermata. La richiesta segue le attuali tensioni tra le parti coinvolte nel settore del trasporto pubblico locale.

ANCONA – Il Comitato utenti Tpl Ancona chiede ufficialmente alle parti in causa di poter sedere al tavolo di confronto in corso tra azienda, Comune e sindacati.«Mentre i vertici di Conerobus – scrivono -, l'Amministrazione e i sindacati si confrontano al tavolo delle trattative, i cittadini e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Comitato utenti Tpl, le proposte: estensione dell'orario notturno e potenziamento dei collegamenti con i quartieriIl secondo incontro tra il Comitato utenti Tpl Ancona, il Comune e i rappresentanti di Conerobus si è concluso negli ultimi giorni.

Parte il nuovo corso di ingresso della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ancona Martedì 31 marzo alle 21:00 in via del Commercio 7 si svolge il primo incontro del nuovo corso di ingresso della Croce Rossa Italiana – Comitato di...

Temi più discussi: Conerobus appalta le corse: Intesa con imprese di trasporto per coprire i turni senza tagli; Daniele Silvetti e Daniele Carnevali presentano alla dirigenza di Conerobus le istanze dei sindacati; Conerobus, conto alla rovescia per il risanamento; Ancona, a Conerobus servono 19 autisti per le ferie . Zinni: Patto coi soci privati per trovarli.

Conerobus appalta le corse: Intesa con imprese di trasporto per coprire i turni senza tagliIl vicesindaco conferma l’indiscrezione della Rsu che proprio su questo fonda lo stato di agitazione e ora chiede un incontro urgente all’azienda che non può coprire il turn over. ilrestodelcarlino.it

Conerobus, aria di agitazione. Rsu rompe il tavolo di trattativaSindaco e presidente della Provincia incontrano i vertici Conerobus per analizzare lo stato della crisi, mentre l’Rsu rompe il tavolo delle trattative e preannuncia lo stato d’agitazione; Dopo l’enne ... ilrestodelcarlino.it