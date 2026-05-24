Crisi di Conerobus il Comitato utenti Tpl chiede ufficialmente di far parte del tavolo di confronto in corso
Il Comitato utenti Tpl Ancona ha richiesto ufficialmente di partecipare al tavolo di discussione tra azienda, Comune e sindacati. La richiesta mira a ottenere un ruolo diretto nelle interlocuzioni in corso riguardo alla crisi di Conerobus. La presenza del comitato nel confronto non è ancora stata confermata. La richiesta segue le attuali tensioni tra le parti coinvolte nel settore del trasporto pubblico locale.
ANCONA – Il Comitato utenti Tpl Ancona chiede ufficialmente alle parti in causa di poter sedere al tavolo di confronto in corso tra azienda, Comune e sindacati.«Mentre i vertici di Conerobus – scrivono -, l'Amministrazione e i sindacati si confrontano al tavolo delle trattative, i cittadini e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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