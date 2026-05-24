Creta scossa di magnitudo 4.6 nel Mediterraneo | l’arco ellenico trema
Una scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata nel Mediterraneo vicino a Creta, interessando l’arco ellenico. Si tratta di un terremoto che ha causato tremori nella zona e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità geologica della Calabria. Il movimento del continente africano in quella regione è collegato a questa attività sismica, e si valuta se tali eventi possano influenzare le aree del Sud Italia.
? Punti chiave Perché la scossa di Creta potrebbe influenzare la stabilità della Calabria?. Come si collega il movimento africano alla sicurezza del Sud Italia?. Cosa accadde nel 1303 quando lo tsunami colpì l'Egitto?. Perché l'arco ellenico sta registrando così tante scosse in pochi mesi?.? In Breve Epicentro a 17 chilometri di profondità nel fondale marino dell'arco ellenico.. Eventi sismici precedenti registrati ad aprile 2026 con magnitudo 5.7.. Sisma di magnitudo 6.0 avvenuto nelle acque antistanti Creta nel maggio 2025.. Storico terremoto del 1303 con magnitudo 8 causò tsunami verso l'Egitto.. Un terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso il mare a est della costa orientale di Creta sabato 23 maggio alle ore 16:34 locali, con un epicentro situato a una profondità di 17 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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NEWS - Una scossa di #terremoto di magnitudo stimata 5.8 è stata registrata nelle prime ore di venerdì 24 aprile sull’isola di #Creta, in #Grecia, vicino a #Heraklion. Il #sisma è stato rilevato alle ora italiana (le ora locale) e ha interessato il versante meridional facebook
Un terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato nelle prime ore del mattino oggi, venerdì 24 aprile, alle 6:18 ora locale (le 5:18 ora italiana), vicino a Heraklion, Creta, Grecia, come riportato dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC). Secondo i dati pre x.com
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