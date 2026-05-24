Creta scossa di magnitudo 4.6 nel Mediterraneo | l’arco ellenico trema

Notizia in breve

Una scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata nel Mediterraneo vicino a Creta, interessando l’arco ellenico. Si tratta di un terremoto che ha causato tremori nella zona e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità geologica della Calabria. Il movimento del continente africano in quella regione è collegato a questa attività sismica, e si valuta se tali eventi possano influenzare le aree del Sud Italia.