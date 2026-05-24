La Cremonese chiude la stagione con una sconfitta 1-4 contro il Como all’“Zini”. La squadra grigiorossa, che aveva già retrocesso in Serie B, ha concluso un girone di ritorno difficile e senza miglioramenti significativi. Nonostante il cambio di allenatore tra Nicola e Giampaolo, i risultati non sono cambiati e la squadra ha subito una pesante sconfitta nell’ultima partita. Il Como, invece, ha mantenuto viva la speranza di qualificarsi per la Champions League.

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione della Cremonese. Nell’ultima partita della stagione la squadra grigiorossa si arrende (1-4) allo “Zini” ad un Como fermamente deciso a credere fino all’ultimo al sogno della Champions League. Un triste epilogo che matura al termine di una serata che, a dire il vero, ha spento le speranze di salvezza della squadra di Giampaolo dopo soli 5’ di gioco, il tempo necessario a Banda per mettere a segno la rete che garantiva la permanenza in serie A al Lecce contro un Genoa che, al contrario delle dichiarazioni della vigilia di mister De Rossi, non ha fatto più di tanto per frenare la voglia dei salentini di cogliere la vittoria necessaria per cancellare ogni possibilità di sorpasso alla Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese in Serie B, il finale più triste: un girone di ritorno da incubo, inutile il cambio in panchina tra Nicola e Giampaolo

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