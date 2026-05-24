Cremonese-Como le pagelle | Da Cunha gol e letture da 8 Pezzella dolori con Rodriguez | 5

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Cunha segna un gol e si distingue con un voto di 8, mentre Pezzella riceve un 5 a causa di problemi con Rodriguez. La squadra di Fabregas non registra insufficienze e centra un'incredibile qualificazione in Champions. Vardy è l'unico a distinguersi in positivo.

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Nessuna insufficienza nella squadra di Fabregas, che centra un'incredibile Champions. Vardy unico a salvarsi tra i grigiorossi retrocessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cremonese-Como, le pagelle: Da Cunha, gol e letture da 8. Pezzella, dolori con Rodriguez: 5
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