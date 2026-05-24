Cremonese-Como le pagelle | Da Cunha gol e letture da 8 Pezzella dolori con Rodriguez | 5
Da Cunha segna un gol e si distingue con un voto di 8, mentre Pezzella riceve un 5 a causa di problemi con Rodriguez. La squadra di Fabregas non registra insufficienze e centra un'incredibile qualificazione in Champions. Vardy è l'unico a distinguersi in positivo.
Nessuna insufficienza nella squadra di Fabregas, che centra un'incredibile Champions. Vardy unico a salvarsi tra i grigiorossi retrocessi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vojvoda-Caqueret, FABREGAS batte SPALLETTI: Juventus-Como 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
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Cremonese-Como: le formazioniCREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Maleh, Grassi, Thorsby; Bonazzoli, Vardy. All. Giampaolo. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, ... laprovinciacr.it
Che finale di stagione! 4 squadre in 4 punti per l'Europa mentre Cremonese e Lecce si giocano la salvezza fino alla fine. Con # hai DAZN con la #SerieA Enilive e la UEFA #ChampionsLeague di Prime Video tim.social/timvision_seri… #Un x.com
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