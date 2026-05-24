La partita tra Cremonese e Como si può seguire in diretta su tv e streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e l’orario di inizio è stato confermato. La classifica del campionato di Serie A è aggiornata dopo le ultime partite, con il Como che si trova in una posizione favorevole dopo aver raggiunto la qualificazione europea nel secondo anno di serie.

La stagione del Como è stata senza dubbio un successo: al secondo anno di Serie A è già arrivata una qualificazione europea agli ordini di mister Fabregas, ma c'è ancora la possibilità di rendere quest'annata ancor più prestigiosa. Per la Champions serve tuttavia l'inciampo di Milan e Roma, ma soprattutto serve una vittoria contro la Cremonese. I grigiorossi si stanno giocando la salvezza punto a punto con il Lecce e sono a caccia di punti preziosi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cremonese-Como: dove vederla (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e classifica Serie A

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli-Cremonese: gol e highlights | Serie A

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Como-Roma: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (in tv e streaming) e classifica Serie A

Como-Napoli: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie ANella 35esima giornata di Serie A, il Napoli affronta il Como in una sfida che si svolge nel weekend.

Temi più discussi: Cremonese-Como: orario e dove vederla in TV e streaming; Cremonese-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Cremonese-Como, le probabili formazioni della partita di serie A; Cremonese-Como: probabili formazioni e statistiche.

Cremonese-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv calciocomo.it/cremonese-como… #como #calcio x.com

Dove vedere Cremonese-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Zini, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A: le probabili scelte di Giampaolo e D'Aversa ... corrieredellosport.it

Pagina 1 | Dove vedere Cremonese-Como in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Zini, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A: le probabili scelte di Giampaolo e D'Aversa ... corrieredellosport.it

La battaglia per la retrocessione è ancora aperta, poiché sia Lecce che Cremonese vincono le loro partite reddit