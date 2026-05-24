Cremonese-Como | dove vederla tv e streaming formazioni ufficiali orario e classifica Serie A

Da ilmessaggero.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Cremonese e Como si può seguire in diretta su tv e streaming. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e l’orario di inizio è stato confermato. La classifica del campionato di Serie A è aggiornata dopo le ultime partite, con il Como che si trova in una posizione favorevole dopo aver raggiunto la qualificazione europea nel secondo anno di serie.

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La stagione del Como è stata senza dubbio un successo: al secondo anno di Serie A è già arrivata una qualificazione europea agli ordini di mister Fabregas, ma c'è ancora la possibilità di rendere quest'annata ancor più prestigiosa. Per la Champions serve tuttavia l'inciampo di Milan e Roma, ma soprattutto serve una vittoria contro la Cremonese. I grigiorossi si stanno giocando la salvezza punto a punto con il Lecce e sono a caccia di punti preziosi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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