"Resto al Pisa? Sì, sì. Ho un altro anno di contratto. Credo di restare al Pisa". Senza dubbi, senza problemi, sulla stessa linea che aveva già presentato al termine della partita contro la Lazio. Così Oscar Hiljemark ha parlato riguardo il proprio futuro ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta dei nerazzurri contro la Lazio, che ha rappresentato la nona sconfitta consecutiva del campionato del Pisa, il record negativo della storia della società in ogni categoria. D’altronde, si sa, l’accordo sottoscritto dal tecnico svedese con il club nerazzurro terminerà il 30 giugno del 2027. Allo stesso tempo è davvero difficile pensare a una ripartenza con lui in panchina, dopo un passivo di tredici sconfitte in quindici partite nel corso della sua gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Hiljemark post Lazio-Pisa: “Ho un contratto e voglio restare al Pisa. Ora stacchiamo, poi si programma”Dopo la partita contro la Lazio, un giocatore del Pisa ha dichiarato di avere un contratto in corso e di voler rimanere nel club.

Manna: «Conte ha un altro anno di contratto, non c'è nulla in discussione. McTominay vuole restare a Napoli»Giovanni Manna ha dichiarato che Antonio Conte ha ancora un anno di contratto e non ci sono trattative in corso per il suo addio.

Argomenti più discussi: Credo di restare a Pisa, ho un anno di contratto; Posso dire ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere. Io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista: Mara Venier rompe il silenzio; Lorenzo Bertelli: Credo che il problema più grande di oggi, in Occidente, sia la disuguaglianza. Per me – persona che possiede molto più di altri – dare quasi la metà del proprio reddito ad altre persone va benissimo, anche se è tanto; Dalle prime canzoni a 14 anni al podio di Sanremo: Sayf si racconta a Forbes.

È chiaro che non avrò la stessa freschezza all’inizio e alla fine del torneo. Ma se riesco a restare in buone condizioni fisiche e a continuare ad andare avanti, credo di avere sempre una grande opportunità. L’ho dimostrato quest’anno in Australia. Novak Djok x.com