Per acquistare un appartamento di circa 80 metri quadri a Firenze sono necessarie otto annualità di reddito, rispetto alle 6,6 del 1986 nelle regioni centrali. Lo studio dell’Irpet, presentato durante un convegno, evidenzia un aumento del tempo di lavoro necessario per comprare una casa, con un incremento di due anni rispetto a trentacinque anni fa. La cifra rappresenta il rapporto tra costo dell’alloggio e reddito medio annuo.

Per acquistare un alloggio medio di 80 metri quadri a Firenze servono oggi 8 annualità di reddito contro i 6,6 nelle regioni centrali del 1986: lo afferma uno studio dell’ Irpet presentato a un convegno sul tema organizzato dall’associazione Firenze Domani. In Italia "la Toscana è circa all’11esimo posto per redditi ma al sesto per prezzi delle case - rileva lo studio -, il livello dei prezzi immobiliari è molto più alto di quanto i redditi regionali giustificherebbero". Secondo le ricercatrici dell’Irpet uno dei fattori trainanti di questa pressione è la proliferazione degli affitti brevi. Chi non ha la proprietà dell’alloggio è sempre più escluso dalla possibilità di acquisto, secondo lo studio, "e soprattutto ha sempre più difficoltà ad accedere alla casa in affitto sul libero mercato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costo alloggi, corsa folle: "Serve stipendio di 8 anni. Due in più rispetto al 1986"

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