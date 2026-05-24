Ubik Legnano ha festeggiato ieri i suoi sei anni con un caffè offerto ai clienti. La libreria, aperta in piena pandemia da Luca Previato, 60 anni, ex economista, affronta costi elevati, calo dei clienti e rischi. La libreria non è considerata un semplice punto vendita, ma un presidio culturale da tutelare. La situazione economica e la diminuzione di visitatori sono fattori che influenzano l’attività.

Ubik Legnano ha compiuto ieri 6 anni. La libreria di corso Italia, aperta in piena pandemia da Luca Previato, 60 anni e un passato da economista, li ha festeggiati offrendo un caffè ai clienti. Luca, che bilancio tracciamo? "Oggi fare il libraio non significa semplicemente vendere libri. Significa cercare ogni giorno di tenere vivo un presidio culturale in un contesto sempre più difficile, dove leggere sembra richiedere uno sforzo che molti non sono più disposti a fare, e dove acquistare online è diventato il gesto automatico di intere generazioni di consumatori (giovani ma non solo!). Resistere oggi è quasi un atto politico. In questi anni ho organizzato incontri, presentazioni, collaborazioni con scuole e associazioni, cercando di costruire qualcosa che andasse oltre il semplice commercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Costi alti, calo dei clienti e rischi : "Le librerie non sono punti vendita. Ma presidi culturali da proteggere"

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Perceived US Credit Risk Hits Highest Levels Since May

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