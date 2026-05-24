Corso avanzato di sopravvivenza in via Montepellegrino fra cactus spine e adrenalina inclusi nel prezzo
Un corso di sopravvivenza avanzato si tiene in via Montepellegrino, tra cactus e spine. I partecipanti affrontano percorsi che includono ostacoli naturali e simulazioni di emergenza. L’attività si svolge in un contesto urbano, con esercitazioni pratiche e momenti di adrenalina. Il prezzo comprende tutte le sessioni e le attrezzature necessarie. La passeggiata in città si trasforma così in un’esperienza di formazione intensa e impegnativa.
Passeggiare per la nostra città dovrebbe essere un’attività rilassante: una camminata, due chiacchiere, magari un po’ d’aria fresca. E invece, in alcune zone come via Montepellegrino, sembra di essere stati catapultati in un curioso esperimento tra giardino botanico e corso avanzato di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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