Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un’azienda di Corsico intorno alle 14:30. Le fiamme hanno interessato la “Vitalfarco Hair Cosmetics” di via Canova 8. Si segnalano timori per possibili micro esplosioni e la presenza di fumi potenzialmente pericolosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Corsico, 24 maggio 2026 – Violento incendio divampato nel pomeriggio di oggi domenica 24 maggio quand erano circa le 1430 alla “Vitalfarco Hair Cosmetics” di via Canova 8. Sul posto stanno operando sette squadre dei vigili del fuoco di Milano. Presente anche il nucleo specializzato NBCR, poiché la reazione all’acqua di alcuni prodotti cosmetici contenenti ammoniaca ha provocato diverse micro esplosioni. La coincidenza. L’incendio è stato domato dai soccorritori e da poco sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area. Non risultano persone coinvolte, anche grazie al fatto che la zona industriale era chiusa per la giornata festiva. Sul posto pare fosse presente soltanto il custode, che si è allontanato in tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsico, incendio in azienda: paure per le micro esplosioni e i fumi potenzialmente pericolosi

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