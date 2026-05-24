Corsa per la solidarietà al poligono di Monte Romano raccolti 6mila euro per l' Associazione persone down
Al poligono di Monte Romano si è svolta una corsa di solidarietà, che ha raccolto circa 6.000 euro destinati all'Associazione persone down. L'evento ha visto la partecipazione di istituzioni, sportivi e cittadini, con l’obiettivo di sostenere iniziative a favore delle persone con disabilità. La giornata ha evidenziato la collaborazione tra vari settori per promuovere valori di solidarietà e cultura della Difesa.
Una giornata esempio di sinergia istituzionale, sportiva e umana, volta a promuovere il valore della solidarietà e la cultura della Difesa. È stata questa “80 voglia di corsa”, la manifestazione podistica organizzata dall'80esimo reggimento “Roma” che, per il secondo anno, ha animato il poligono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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