Corsa per la solidarietà al poligono di Monte Romano raccolti 6mila euro per l' Associazione persone down

Notizia in breve

Al poligono di Monte Romano si è svolta una corsa di solidarietà, che ha raccolto circa 6.000 euro destinati all'Associazione persone down. L'evento ha visto la partecipazione di istituzioni, sportivi e cittadini, con l’obiettivo di sostenere iniziative a favore delle persone con disabilità. La giornata ha evidenziato la collaborazione tra vari settori per promuovere valori di solidarietà e cultura della Difesa.