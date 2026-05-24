Corsa Champions | tutte le combinazioni per Milan Roma Como e Juve Cosa cambia con la classifica avulsa

A una giornata dalla fine della Serie A, Milan, Roma, Como e Juventus sono in corsa per gli ultimi due posti in Champions League. La classifica avulsa, che considera i risultati tra le squadre coinvolte, può influenzare le decisioni in caso di parità di punti. La giornata di oggi determinerà le squadre qualificate, con tutte e quattro ancora in corsa. La posizione finale dipenderà dai risultati di questa ultima partita e dalla classifica avulsa.

(Adnkronos) – A novanta minuti dalla conclusione della Serie A, la corsa alla Champions League è ancora tutta da decidere: oggi, domenica 24 maggio, Milan, Roma, Como e Juve si contendono gli ultimi due posti disponibili per la prossima edizione della massima competizione europea per club. Tutto si decide nell’ultima giornata, con calcio d'inizio alle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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CHAMPIONS UN DISASTRO MILAN FUORI, COMO FUORI, NAPOLI SPETTATORE, LO SCUDETTO

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[Moretto] Panchina Napoli: il club non ha ancora preso una decisione. Massimiliano Allegri sarebbe il favorito, ma ha un contratto importante che lo lega al Milan ed è totalmente concentrato sulla corsa per la Champions League. reddit

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