Oggi si giocano le partite decisive per l’ultima qualificazione in Champions League. Milan, Roma, Juventus e Como scendono in campo per conquistare l’ultimo posto disponibile. Le gare si svolgono nel pomeriggio e sono visibili in diretta tv. Le formazioni sono ancora da definire, con alcune squadre che puntano tutto sulla vittoria per ottenere il pass europeo. La giornata segna il finale di campionato e il destino di queste squadre per la prossima stagione europea.

La resa dei conti per la prossima Champions League è arrivata. Oggi, 24 maggio, in campo Milan, Roma, Juventus e Como per l’ultimo posto utile ai fini della qualificazione nell’Europa che conta. Si decide tutto in questa 38esima giornata di Serie A. Le quattro candidate giocheranno in contemporanea alle 20.45. Milan-Cagliari: come i rossoneri arrivano al match. Con 70 punti, il Milan attualmente terzo in classifica tenta di confermarsi dietro alla capolista Inter e al Napoli. La corsa alla Champions dei rossoneri si è complicata dopo gli stop contro il Sassuolo e l’Atalanta, mentre la settimana scorsa la squadra di Massimiliano Allegri è uscita con tre punti pieni dalla trasferta contro il Genoa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corsa Champions: Milan, Roma, Juventus e Como oggi in Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

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Corsa Champions League 2027: Milan, Roma, Como e Juventus, chi sono i favoriti

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