Corriere dello Sport – Scamacca chiama la Roma | prima la Champions poi…

Da justcalcio.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un attaccante italiano ha contattato la società giallorossa per esprimere il desiderio di trasferirsi. Dopo aver concluso la stagione, il calciatore ha manifestato l’intenzione di cambiare squadra, puntando prima a qualificarsi in Champions League. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza annunci ufficiali, e si concentra sulla possibilità di un trasferimento per la prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-05-23 08:37:00 Arrivano conferme dal Corriere: Certe storie fanno giri lunghissimi prima di ritrovarsi davanti al proprio destino. E quella tra Scamacca e la Roma sembra una di quelle scritte apposta per consumarsi tra attese, rincorse, frenate e nuovi incroci. Perché l’aria di casa, alla fine, chiama sempre. E lui quella chiamata non ha mai smesso di sentirla. Da anni il centravanti sogna il ritorno in giallorosso. Lo ha sfiorato, accarezzato, quasi toccato. Ma la Roma gli è sempre scivolata via all’ultimo metro, come una porta che si chiude proprio mentre stai per attraversarla.     Il rapporto. Adesso, però, qualcosa può cambiare. Perché la terza volta potrebbe davvero essere quella giusta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

corriere dello sport 8211 scamacca chiama la roma prima la champions poi8230
© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Scamacca chiama la Roma: prima la Champions, poi…
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Prima pagina Corriere dello Sport: “Exit poll Champions: Como favorito, Juve e Roma fuori!”Oggi, il Corriere dello Sport dedica la prima pagina agli exit poll delle Champions League, che indicano il Como come favorito, mentre Juventus e...

Corriere dello Sport: “Napoli vede la Champions”Il Napoli ha ottenuto un pareggio che viene descritto come un passo avanti piuttosto che una occasione sprecata, secondo quanto riportato dal...

Temi più discussi: Scamacca insieme a Malen: così può arrivare il primo, vero, obiettivo di Gasperini; Scamacca chiama la Roma: prima la Champions, poi...; Serie A, le probabili di Fiorentina-Atalanta. Obiettivo Scamacca per la Roma; Fiorentina-Atalanta, Roma, Napoli e tennis: le ultimissime.

corriere dello sport scamaccaScamacca chiama la Roma: prima la Champions, poi...Il centravanti sarebbe felice di tornare a Trigoria. Gianluca ha parlato con alcuni giocatori giallorossi che conosce ... corrieredellosport.it

corriere dello sport scamaccaScamacca chiama la Roma: l’attaccante sogna il ritornoIl centravanti italiano, con un passato a Trigoria, potrebbe far finalmente ritorno nella Capitale. Ecco i dettagli. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web