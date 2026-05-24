Corriere dello Sport – Scamacca chiama la Roma | prima la Champions poi…

Un attaccante italiano ha contattato la società giallorossa per esprimere il desiderio di trasferirsi. Dopo aver concluso la stagione, il calciatore ha manifestato l’intenzione di cambiare squadra, puntando prima a qualificarsi in Champions League. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza annunci ufficiali, e si concentra sulla possibilità di un trasferimento per la prossima stagione.

2026-05-23 08:37:00 Arrivano conferme dal Corriere: Certe storie fanno giri lunghissimi prima di ritrovarsi davanti al proprio destino. E quella tra Scamacca e la Roma sembra una di quelle scritte apposta per consumarsi tra attese, rincorse, frenate e nuovi incroci. Perché l’aria di casa, alla fine, chiama sempre. E lui quella chiamata non ha mai smesso di sentirla. Da anni il centravanti sogna il ritorno in giallorosso. Lo ha sfiorato, accarezzato, quasi toccato. Ma la Roma gli è sempre scivolata via all’ultimo metro, come una porta che si chiude proprio mentre stai per attraversarla. Il rapporto. Adesso, però, qualcosa può cambiare. Perché la terza volta potrebbe davvero essere quella giusta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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