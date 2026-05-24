Coprifuoco alle 22 per il biliardo Pasetto contrario lancia una petizione

Il 19 maggio, il sindaco di Verona ha firmato un’ordinanza che stabilisce il coprifuoco alle 22 per l’attività di biliardo nella sala di Via Monte Baldo, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento acustico. Un rappresentante della sala ha espresso dissenso e ha avviato una petizione contro questa misura. La decisione riguarda specificamente il rispetto del limite di rumore e le restrizioni orarie imposte alle attività di gioco.

Il 19 maggio scorso, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha firmato un’ordinanza per contrastare l’inquinamento acustico prodotto da Sala Verona, la sala da biliardo di Via Monte Baldo. Il provvedimento nasce a seguito dei rilievi effettuati dall’Arpav, i quali hanno evidenziato il superamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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