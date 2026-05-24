Convocati Torino per la Juve | D’Aversa recupera Ismajli ma deve rinunciare a due giocatori La lista ufficiale dei granata per il Derby

Il Torino ha pubblicato la lista dei convocati per il derby contro la Juve. D’Aversa ha recuperato Ismajli in difesa, ma deve rinunciare a Marianucci e Anjorin. La squadra si prepara alla partita senza questi due giocatori.

di Francesco Spagnolo Convocati Torino per la Juve, D’Aversa recupera Ismajli in difesa. Ma perde Marianucci e Anjorin. Ecco l’elenco completo per la sfida. Sale l’adrenalina all’ombra della Mole per la sfida più attesa della stagione. A poche ore dal fischio d’inizio, la vigilia si accende con la comunicazione ufficiale dei convocati del Torino. Una lista che svela le ultime strategie e le decisioni definitive dello staff tecnico per affrontare al meglio la Juventus in un match che vale molto più dei tre punti in palio. Il tecnico granata Roberto D’Aversa ha sciolto gli ultimi dubbi, delineando il gruppo che cercherà l’impresa. Sono venticinque i giocatori scelti per il derby della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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