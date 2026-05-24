Bremer potrebbe disputare oggi la sua ultima partita con la Juventus contro la Fiorentina. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto, è al centro di voci di un possibile trasferimento in un club della Premier League. La partita di oggi tra Juventus e Fiorentina potrebbe rappresentare l’ultimo impegno di Bremer con la maglia bianconera, mentre sul fronte mercato si intensificano le trattative per il suo futuro.

di Alessio Lento Il derby col Torino di oggi può diventare una fotografia da riguardare più avanti, magari con un po’ di amarezza, se davvero questa stagione dovesse chiudersi senza Champions e con qualche nome pesante costretto a rientrare nei ragionamenti di mercato. Alla Juventus, fino a poche settimane fa, certi giocatori sembravano fuori discussione. Non perché il mercato non li guardasse, ma perché senza una necessità forte nessuno avrebbe avuto voglia di aprire quel cassetto. Adesso il quadro sembra essere cambiato. La mancata qualificazione alla Champions League, se confermata, cambierebbe conti, prospettive e margini di manovra. Il nome al centro dei primi sondaggi sarebbe Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, oggi legato al club bianconero fino al 30 giugno 2029 dopo il rinnovo annunciato nell’agosto 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Contro la Fiorentina l’ultima di Bremer con la Juve? Un club di Premier all’assalto

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