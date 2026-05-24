Una rissa scoppiata in un bar di via Matteotti a Cento si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, che hanno trovato droga e coltelli sul posto. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città, con richieste di interventi più severi. Nessuno è rimasto ferito durante la colluttazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e stanno già intensificando i controlli nella zona.

La lite in un bar di via Matteotti a Cento, sfociata in rissa e poi con il ritrovamento da parte dei carabinieri di droga e coltelli, ha acceso il dibattito in città sulla sicurezza. Tutto era accaduto nel pomeriggio per sedare una violenta lite tra due giovani di 21 e 27 anni, degenerata in sconto fisico. Stando alle ricostruzioni dell’Arma, sarebbe stato il 27enne a prelevare due grossi coltelli da dietro al bancone mettendo in fuga l’altro che, nell’allontanarsi a piedi avrebbe gettato a terra un involucro con 40 grammi di hashish. Droga e coltelli sono stati sequestrati, il 27enne denunciato per minaccia aggravata e il 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Continui episodi di violenza, tolleranza zero"

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