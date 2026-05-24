A Volturara Appula, piccolo borgo del subappennino dauno in provincia di Foggia, Giuseppe Conte pubblica Una nuova primavera, un volume di trecentottanta pagine che intreccia memorie personali e visioni politiche. L’opera, edita per la casa editrice Marsilio, propone una narrazione della propria vita che si muove tra sogni, lotte e aspirazioni, cercando di delineare una sfida progressista per l’Italia. Tra radici meridionali e riferimenti letterari. L’incipit del testo attinge direttamente ai grandi classici della letteratura mondiale. Il racconto parte infatti da tre momenti fondamentali: la figura del cavaliere con la lancia nella rastrelliera in un borgo della Mancha, il desiderio di Ismaele di esplorare il mare dopo un periodo di privazioni economiche e le origini nel sud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte pubblica il suo libro: tra memorie e attacchi a Di Maio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Write your Memoir Already! (with Cindy Robinson)

Notizie e thread social correlati

Di Maio contro Conte: “Nel suo libro falsità su di me. Si dice vittima di ‘congiurati’ ma ora ci governa”Le anticipazioni del nuovo libro di Giuseppe Conte hanno suscitato reazioni forti da parte di Luigi Di Maio, che ha commentato accusando l'ex premier...

M5S, Conte: "Strano Di Maio abbia tempo per rassegna stampa, legga il libro"Il leader di un partito politico ha commentato con sorpresa il fatto che un suo collega abbia trovato il tempo di leggere la rassegna stampa,...

Temi più discussi: Conte a Nova apre al centro: Il programma sia chiaro ma non siamo settari; L'Italia di Meloni è ferma? La dura accusa di Alan Friedman a Conte: Ha fatto un disastro col suo ridicolo superbonus del 110%; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Conte lascia il Napoli e si prenota l'Italia: l'effetto domino sulle panchine di Serie A è già iniziato.

Tutti i Giuseppi raccontati da Conte, progressista a modo suoDai decreti-Salvini alla sfida per la guida della sinistra, autobiografia di un leader politico che nemmeno ha votato il suo partito. E che pare avere un solo bersaglio polemico: Luigi Di Maio, 5 stel ... tempi.it

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha comunicato attraverso i social che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, motivo per cui sarà temporaneamente assente dalla scena pubblica e dal dibattito politico. Nel suo mes x.com

Giuseppe Conte operato d’urgenza per un tumore: Giorni duri, ho temuto il peggio. Ecco come sta adessoIl leader del Movimento 5 Stelle ha rivelato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione di una neoplasia ... affaritaliani.it