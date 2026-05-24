Il Napoli ha concluso il campionato con una vittoria per 1-0 contro l’Udinese, ottenendo il secondo posto in classifica. Questa è la quinta volta negli ultimi quattordici tornei che la squadra termina la stagione con un piazzamento così, dopo aver vinto due scudetti. Tra le figure coinvolte, ci sono state dichiarazioni di un ex allenatore e di un presidente del club, che hanno commentato le difficoltà nel riconoscere i talenti.

Il Napoli ha concluso il campionato con una vittoria. Uno a zero all’Udinese e secondo posto. È la quinta volta che è accaduto nell’era De Laurentiis: due scudetti e cinque secondi posti negli ultimi quattordici campionati. Non era mai successo nella storia del Napoli. La logica conclusione è che quello di De Laurentiis è il più forte Napoli di tutti i tempi. Manca un trofeo europeo, è vero. È anche la prima volta – con De Laurentiis – che il Napoli arriva secondo subito dopo lo scudetto. È un altro considerevole miglioramento. Il primo successo lasciò storditi e ubriachi tutti. Questa volta c’è stata una perfetta gestione della vittoria. Persino De Bruyne vuole partecipare all’addio e regala un assist sontuoso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte, De Laurentiis e la fatica di Napoli a riconoscere i fuoriclasse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, caso Lukaku: la posizione di De Laurentiis e Conte e il ruolo di De BruyneIeri, durante una lunga intervista a Radio Crc, si è parlato delle ultime novità riguardanti il caso Lukaku, con particolare attenzione alle...

Napoli, Conte va via e arriva lui come sostituto: la mossa di De LaurentiisA Napoli, il cambio in panchina si è concretizzato con l'addio di Maurizio Sarri e l'ingresso di un nuovo allenatore.

Temi più discussi: Conte-De Laurentiis e quei finali di stagione sempre a nervi tesi; Conte e Napoli ai saluti, De Laurentiis lavora per il ritorno di Sarri; Conte, addio al Napoli? Futuro? Ho comunicato le mie intenzioni a De Laurentiis; Conte via da Napoli: i motivi dell’addio e i dettagli sullo stipendio.

#Conte, gli auguri a De Laurentiis: Persona forte ed energica, lo festeggi con noi del Napoli x.com

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit

Napoli, il messaggio di Antonio Conte per De Laurentiis: il videoIl messaggio di auguri di Antonio Conte per Aurelio De Laurentiis, poi quelli di Di Lorenzo e Sal Da Vinci. Auguri speciali per il Presidente @ADeLaurentiis! ilmattino.it

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, quando il calcio sbagliato divide due amiciPresidente e allenatore costretti a separarsi dopo scudetto e Supercoppa. Si fermano per gli insostenibili stili di gestione. Il Napoli è da ripensare con un ... napoli.repubblica.it