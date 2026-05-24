L'ex allenatore del Napoli ha confermato di aver lasciato la squadra circa un mese fa, precisando di aver comunicato la decisione al presidente senza richiedere nulla. Ha dichiarato che l’unico aspetto in cui ritiene di aver fallito è la mancanza di compattezza all’interno del team. La sua comunicazione avviene in un momento di discussione pubblica sulla sua uscita dalla società.

"L'unica cosa in cui ho fallito è che non sono riuscito a portare compattezza" NAPOLI - "Un mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente. Ho detto: 'in virtù dell'amicizia che abbiamo il mio percorso sta per terminare'. Non mi interessava sapere niente perché era una decisione che avevo già preso". Dopo la gara con l'Udinese con cui si è chiuso il campionato del Napoli, in una conferenza stampa che lo ha visto al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte annuncia il suo addio alla società partenopea. "Al Napoli ho fallito in una cosa: non sono riuscito a portare compattezza e se non c'è compattezza diventa difficile combattere con le altre squadre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Conte conferma l'addio al Napoli "Ma decisione presa un mese fa"

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