conte come maradona due trofei nello stesso anno solare

Il tecnico del Napoli ha conquistato due trofei nello stesso anno solare, un risultato che solo Maradona aveva ottenuto nella storia del club nei suoi primi 100 anni, nel 1987 e nel 1990. In due anni, il team ha vinto due titoli, ripetendo un'impresa che, fino ad ora, era rimasta esclusiva dell'icona argentina.

Due anni, due trofei ed entrambi nello stesso anno solare. Nei 100 anni del Napoli ci era riuscito solo Maradona per due volte: nel 1987 e nel 1990. Antonio Conte lascia questa eredità pesantissima e anche contestatissima da un parte dell’ambiente Napoli: mentalità vincente, cultura del lavoro, “amma faticà”. La cronaca della partita vale solo per l’almanacco e per il secondo posto anche se ci sono stati alcuni aspetti tattici interessanti. La gran parata di Meret. Nel primo tempo l’inizio è la sintesi della stagione. Dopo 1 minuto Alisson Santos trova Okoye a negargli il gol e 3 minuti dopo si ferma per un guaio muscolare: al suo posto De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Auguri presidente. Sono 77 anni portati benissimo nello spirito e nella mente, da festeggiare al #Maradona. Oggi i tifosi saluteranno #Conte, ma l'applauso più grande va a #DeLaurentiis: in due anni ha investito risorse come nessun altro club in Italia. x.com

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