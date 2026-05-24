Oggi allo stadio si terrà un saluto a una figura politica di rilievo, noto per il suo ruolo e il peso esercitato nel panorama nazionale. La persona si appresta a salutare ufficialmente l’ex leader, indossando la maglia di una squadra che ha vinto uno scudetto sotto la sua gestione. La comunicazione è indirizzata a un direttore, con l’intenzione di far arrivare le parole a chi ha ricoperto incarichi di rilievo nel settore pubblico.

Egregio direttore, spero lei possa far arrivare in qualche modo queste righe a mister Conte, che oggi saluterò allo stadio come merita, indossando la maglia del suo scudetto. Grazie. Caro Tonino, speravo ardentemente di vederti ancora sulla nostra panchina. Le capre populiste del pallone saranno felici quando faremo gol con 37 passaggi di fila senza vincere un cazzo. Hai stravinto la Supercoppa stracciando gli avversari e giocando da grande squadra ma questo, le capre populiste del pallone non se lo ricordano. Hai vinto uno scudetto con la squadra meno forte, stando sul pezzo, punto a punto, con la tenacia del condottiero, senza dover andare in campeggio per paura degli alberghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte, ci mancherà tutto di te. A cominciare dal peso politico

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