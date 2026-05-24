Dopo la partita contro l'Udinese, l'allenatore ha annunciato ufficialmente il suo addio a Napoli durante una conferenza stampa. Ha riferito di aver percepito e segnalato situazioni sgradite dopo la sconfitta contro il Bologna. La comunicazione è arrivata nel contesto di un confronto pubblico, senza ulteriori dettagli o spiegazioni sulle ragioni di questa decisione.

Conte: “Addio Napoli “. Di Pasquale Spera. Mag 24, 2026 #addio, #Conte, #sinistra Conte lascia Napoli ufficialmente Lo fa nella conferenza stampa post Udinese “Dopo Bologna ho avvertito e denunciate situazioni che non mi piacevano. Bisogna avere le palle, non ho fatto mai campionati anonimi e accompagnare il morto. La nuova guardia non era entrata in sintonia col vecchio gruppo. Ci siamo parlati molto chiari col gruppo, ci siamo chiariti e siamo ripartito. Un mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente e non mi ha detto niente. Gli ho detto che ho percepito che il nostro progetto sta per terminare, non c’era nessun cambio di programma Ho preso questa decisione perché a Napoli ho fallito in una cosa: non ho portato compattezza nell’ambiente e così è difficile combattere contro le altre. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Conte-Napoli: è davvero finita

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