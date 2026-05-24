Antonio Conte ha annunciato le dimissioni dal Napoli dopo due stagioni, durante le quali ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa Italiana. La comunicazione è arrivata tramite un messaggio in cui ha dichiarato di non essere riuscito a unire la squadra come avrebbe voluto. La decisione arriva dopo un periodo di discussioni e tensioni interne. Conte lascia il club con un bilancio di successi, ma anche di difficoltà nella gestione del gruppo.

Antonio Conte lascia il Napoli, dopo due anni con uno scudetto e una Supercoppa Italiana nella bacheca. Era chiaro da settimane, è diventato ufficiale non appena finita la sfida con l’Udinese che ha chiuso la stagione partenopea. Il tecnico leccese si è presentato con il patron Aurelio De Laurentiis per spiegare e spiegarsi, fare il bilancio del suo periodo napoletano, togliersi più di un sassolino dalle scarpe e lasciare in eredità alcuni messaggi indirizzati a tutto l’ambiente partenopeo. “Un mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente e non mi ha detto niente. Gli ho detto che ho percepito che il nostro progetto sta per terminare, non c’era nessun cambio di programma” ha detto Conte, togliendo anche l’ultimo velo alla scelta fatta nel cuore della primavera. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conte, addio al Napoli. Il suo testamento sportivo: “Non sono riuscito a compattarvi”

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