Conoscenze competenze e cuore | grazie all' équipe di Chirurgia Generale

Da brindisireport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un lettore ha scritto una lettera di ringraziamento indirizzata allo staff del reparto di Chirurgia Generale di un ospedale di Brindisi. La nota è stata pubblicata da una testata locale e si rivolge all’equipe per il supporto e la professionalità dimostrata. La comunicazione si focalizza sul riconoscimento delle capacità e dell’impegno del personale sanitario. La lettera, firmata da Giuseppe Florio, è stata diffusa pubblicamente per esprimere gratitudine.

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Riceviamo e pubblichiamo di seguito una lettera di ringraziamento, rivolta allo staff del reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale “Perrino” di Brindisi, da parte del lettore Giuseppe Florio. Il Pronto Soccorso del Perrino è affollato? Sì, certamente. Il Pronto Soccorso del Perrino è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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