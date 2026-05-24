Conoscenze competenze e cuore | grazie all' équipe di Chirurgia Generale

Notizia in breve

Un lettore ha scritto una lettera di ringraziamento indirizzata allo staff del reparto di Chirurgia Generale di un ospedale di Brindisi. La nota è stata pubblicata da una testata locale e si rivolge all’equipe per il supporto e la professionalità dimostrata. La comunicazione si focalizza sul riconoscimento delle capacità e dell’impegno del personale sanitario. La lettera, firmata da Giuseppe Florio, è stata diffusa pubblicamente per esprimere gratitudine.