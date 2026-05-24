Conoscenze competenze e cuore | grazie all' équipe di Chirurgia Generale
Un lettore ha scritto una lettera di ringraziamento indirizzata allo staff del reparto di Chirurgia Generale di un ospedale di Brindisi. La nota è stata pubblicata da una testata locale e si rivolge all’equipe per il supporto e la professionalità dimostrata. La comunicazione si focalizza sul riconoscimento delle capacità e dell’impegno del personale sanitario. La lettera, firmata da Giuseppe Florio, è stata diffusa pubblicamente per esprimere gratitudine.
Riceviamo e pubblichiamo di seguito una lettera di ringraziamento, rivolta allo staff del reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale “Perrino” di Brindisi, da parte del lettore Giuseppe Florio. Il Pronto Soccorso del Perrino è affollato? Sì, certamente. Il Pronto Soccorso del Perrino è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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