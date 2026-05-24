Coniugare liberalismo e conservatorismo per salvare l’Occidente

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l’Occidente ha avviato la creazione di un nuovo ordine per prevenire il ritorno delle ideologie estremiste e dei conflitti globali. La strategia ha combinato elementi di liberalismo e conservatorismo, con l’obiettivo di stabilizzare il sistema politico ed economico. Questa scelta ha segnato una svolta nelle politiche post-belliche, puntando a rafforzare istituzioni e valori condivisi per evitare il ripetersi di tragedie simili.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, dopo quegli indicibili orrori, l'Occidente capì che bisognava costruire un nuovo ordine, capace di impedire il ritorno delle ideologie assassine e delle guerre totali. Da lì nasce il mondo in cui abbiamo vissuto per ottant'anni fatto di pace, commercio, libertà, mercati aperti, democrazia, diritti, benessere. E diciamolo, questo ordine ha funzionato creando la civiltà più libera, più ricca, più prospera e più capace di migliorare la vita degli uomini che sia mai esistita. L'Occidente ha prodotto sviluppo, scienza, tecnologia, impresa, ricchezza diffusa, mobilità sociale, per sé e per la stragrande maggioranza del mondo togliendo dalla miseria masse enormi di persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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