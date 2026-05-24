Coni Umbria | Meloni lancia la sfida per un nuovo sport territoriale

Notizia in breve

Il presidente del Coni Umbria ha annunciato una nuova iniziativa per rafforzare il supporto alle società sportive nei piccoli borghi della regione. La proposta prevede investimenti specifici e nuovi strumenti di finanziamento. Fabio Moscatelli, responsabile regionale, ha spiegato che si intendono superare le vecchie contrapposizioni tra le diverse realtà sportive attraverso un piano di collaborazione e integrazione. La strategia mira a favorire lo sviluppo territoriale e la partecipazione locale.