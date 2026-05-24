Coni Umbria | Meloni lancia la sfida per un nuovo sport territoriale
Il presidente del Coni Umbria ha annunciato una nuova iniziativa per rafforzare il supporto alle società sportive nei piccoli borghi della regione. La proposta prevede investimenti specifici e nuovi strumenti di finanziamento. Fabio Moscatelli, responsabile regionale, ha spiegato che si intendono superare le vecchie contrapposizioni tra le diverse realtà sportive attraverso un piano di collaborazione e integrazione. La strategia mira a favorire lo sviluppo territoriale e la partecipazione locale.
? Punti chiave Come cambierà il supporto alle società sportive nei piccoli borghi?. Quali strategie adotterà Fabio Moscatelli per superare le vecchie contrapposizioni?. Cosa prevede la nuova legge regionale per favorire il volontariato?. Come verranno investiti i fondi per gli impianti destinati ai giovani?.? In Breve L'assessora Simona Meloni augura buon lavoro al nuovo presidente Fabio Moscatelli.. La Regione Umbria lavora alla nuova legge regionale dopo gli Stati Generali dello Sport.. L'obiettivo è sostenere il volontariato sportivo e investire sugli impianti per i giovani.. Il progetto mira a valorizzare le piccole comunità e i borghi della provincia umbra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
CONI Umbria: Arena punta alla presidenza con l’etica dello sportUn nuovo candidato si presenta alla guida del CONI Umbria, portando con sé un focus sull’etica nello sport.
Umbria, Fabio Moscatelli nuovo presidente regionale del ConiUn nuovo incarico per Fabio Moscatelli, che è stato nominato presidente regionale del Coni in Umbria.
Assessora Meloni si congratula con Fabio Moscatelli nuovo presidente del Coni UmbriaL'assessora regionale con delega allo Sport Simona Meloni ha fatto le sue congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Fabio Moscatelli per la sua elezione alla guida del Coni Umbria. (ANSA) ... ansa.it
Coni Umbria, Moscatelli eletto nuovo presidente: vittoria per appena due votiÈ Fabio Moscatelli il nuovo presidente regionale del Coni. L’assemblea del Comitato olimpico lo ha eletto questa mattina a Perugia con appena due voti di scarto rispetto all’altro candidato, Andrea Ar ... umbria24.it