Confindustria presenta lo studio di fattibilità dell' aeroporto di Grazzanise

Da casertanews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 11.30 si terrà la presentazione dello studio di fattibilità sull’aeroporto di Grazzanise, presso la sede di via Roma 17. L’incontro è organizzato da Confindustria Caserta e riguarda un’infrastruttura considerata strategica per la provincia e il Mezzogiorno. La relazione sarà illustrata nella sala convegni dell’associazione.

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Confindustria Caserta presenta, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 11.30, presso la Sala Convegni della sede di via Roma 17, lo studio di fattibilità sull'aeroporto di Grazzanise, infrastruttura strategica per l'intero territorio provinciale e per il Mezzogiorno. Lo studio è stato commissionato da. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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