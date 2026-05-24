Confindustria presenta lo studio di fattibilità dell' aeroporto di Grazzanise

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 11.30 si terrà la presentazione dello studio di fattibilità sull’aeroporto di Grazzanise, presso la sede di via Roma 17. L’incontro è organizzato da Confindustria Caserta e riguarda un’infrastruttura considerata strategica per la provincia e il Mezzogiorno. La relazione sarà illustrata nella sala convegni dell’associazione.