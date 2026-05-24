Conferenza stampa Spalletti post Torino Juve | le sue dichiarazioni

Notizia in breve

Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha commentato il risultato della partita tra Torino e Juventus, disputata nella 38ª giornata di Serie A. Ha analizzato le prestazioni delle squadre e le decisioni prese durante il match, senza esprimere giudizi personali o opinioni. Ha inoltre fornito dettagli sulle strategie adottate e sugli aspetti tecnici rilevanti, senza approfondire temi di carattere legale o extrafinale.