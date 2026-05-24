Conferenza stampa Spalletti post Torino Juve | le sue dichiarazioni
Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha commentato il risultato della partita tra Torino e Juventus, disputata nella 38ª giornata di Serie A. Ha analizzato le prestazioni delle squadre e le decisioni prese durante il match, senza esprimere giudizi personali o opinioni. Ha inoltre fornito dettagli sulle strategie adottate e sugli aspetti tecnici rilevanti, senza approfondire temi di carattere legale o extrafinale.
Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Spalletti | Juventus Como
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