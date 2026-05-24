Conferenza stampa D’Aversa post Torino Juve | le sue dichiarazioni

Da juventusnews24.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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D’Aversa ha parlato dopo la partita tra Torino e Juventus, terminata con una sconfitta per la sua squadra. Ha commentato le difficoltà incontrate durante il match e le decisioni arbitrali. Ha evidenziato alcune occasioni mancate e la prestazione complessiva dei suoi giocatori. Non ha fornito commenti sul futuro tecnico del team. La conferenza si è svolta in modo conciso, senza ulteriori approfondimenti.

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