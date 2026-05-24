Conferenza stampa D’Aversa post Torino Juve | le sue dichiarazioni

D’Aversa ha parlato dopo la partita tra Torino e Juventus, terminata con una sconfitta per la sua squadra. Ha commentato le difficoltà incontrate durante il match e le decisioni arbitrali. Ha evidenziato alcune occasioni mancate e la prestazione complessiva dei suoi giocatori. Non ha fornito commenti sul futuro tecnico del team. La conferenza si è svolta in modo conciso, senza ulteriori approfondimenti.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Chance da titolare per Holm nel derby di Torino, si gioca anche il riscatto: la Juve deve puntarci per il futuro? Cosa dicono i numeri Openda ai saluti, il destino del belga è già segnato: questa sera contro il Torino la sua ultima con la Juve. Rivelazione Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La conferenza stampa di Sarri post Torino-Lazio 01/03/2026

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