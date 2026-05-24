Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto durante una conferenza stampa allo Stadio Maradona. La sessione è stata lunga e ha visto i due protagonisti discutere delle prossime mosse, dell’addio e del futuro, senza entrare troppo nel dettaglio. La conferenza ha segnato la fine di un rapporto professionale tra l’allenatore e il club, con entrambi che hanno espresso parole di rispetto reciproco.

Una conferenza stampa destinata a fare la storia del calcio italiano: tra retroscena intimi, accuse politiche feroci e verità scomode, si chiude il biennio del tecnico salentino. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto in una lunghissima conferenza stampa allo Stadio Maradona. Il tecnico lascia il Napoli con un anno di anticipo, rinunciando a 7 milioni di euro netti senza pretendere alcuna buonuscita. Conte ha svelato i retroscena della crisi post-Bologna, attaccando duramente i “falliti” che hanno seminato zizzania per “massacrare il Napoli per like”. De Laurentiis ha confermato l’amicizia decennale nata alle Maldive, svelando di avergli offerto 8 giorni sabbatici per riposarsi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conferenza Conte e De Laurentiis dopo Napoli-Udinese: le parole dell’addio, il futuro e la Nazionale

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CONTE CONFERENZA POST PISA NAPOLI:PARLERO' DEL MIO FUTURO CON IL PRESIDENTE, CI SONO COSE...

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Temi più discussi: Conte sul suo futuro a Napoli: Il presidente sa quello che penso, faremo chiarezza; Arriva il divorzio, l'amicizia resta: Conte-ADL, dal bagno alle Maldive allo scudetto; Napoli, pronta la festa d'addio di Antonio Conte; Conte, Corvino e quella vecchia conferenza che torna attuale: la fotografia Juve.

Antonio #Conte in conferenza stampa: #DeLaurentis mi ha detto: se ci ripensi fino all’ultimo giorno, io rimango a tua disposizione e ti aspetto. Finché ci sarà lui al timone il #Napoli è in mani sicure e sarà sempre competitivo. #calciomercato x.com

Nell'Inghilterra medievale, per legge chiunque sia testimone di un crimine deve alzare l'hue and cry e continuare a farlo fino all'arresto del criminale (da contea a contea, se necessario). Abbiamo idea di come suonasse questo hue and cry? reddit

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