Conferenza Conte e De Laurentiis dopo Napoli-Udinese | le parole dell’addio il futuro e la Nazionale

Da napolissimo.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto durante una conferenza stampa allo Stadio Maradona. La sessione è stata lunga e ha visto i due protagonisti discutere delle prossime mosse, dell’addio e del futuro, senza entrare troppo nel dettaglio. La conferenza ha segnato la fine di un rapporto professionale tra l’allenatore e il club, con entrambi che hanno espresso parole di rispetto reciproco.

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Una conferenza stampa destinata a fare la storia del calcio italiano: tra retroscena intimi, accuse politiche feroci e verità scomode, si chiude il biennio del tecnico salentino. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto in una lunghissima conferenza stampa allo Stadio Maradona. Il tecnico lascia il Napoli con un anno di anticipo, rinunciando a 7 milioni di euro netti senza pretendere alcuna buonuscita. Conte ha svelato i retroscena della crisi post-Bologna, attaccando duramente i “falliti” che hanno seminato zizzania per “massacrare il Napoli per like”. De Laurentiis ha confermato l’amicizia decennale nata alle Maldive, svelando di avergli offerto 8 giorni sabbatici per riposarsi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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