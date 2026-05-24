concorso fumettisti valdarnese convocato

Un giovane fumettista di Sangiovannese è stato convocato per un concorso dedicato ai fumettisti. La selezione premia il talento emergente e riconosce le capacità artistiche nel settore del fumetto. La convocazione rappresenta un passo importante nella carriera del partecipante, che si confronta con altri artisti in un evento dedicato alla creatività grafica. La partecipazione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un percorso di valorizzazione dei giovani talenti nel campo dell’illustrazione.

Un nuovo riconoscimento per il talento di Erasmo Pucci. Il giovane fumettista sangiovannese, attualmente studente al terzo anno del corso di Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, è stato selezionato tra i 15 partecipanti scelti a livello nazionale dalla prestigiosa casa editrice Coconino Press per prendere parte alla prima edizione della "Coconino Spring School", in programma a Ravenna da domani al 2 giugno. L’iniziativa, organizzata nell’ambito della quinta edizione del Coconino Fest, nasce dalla collaborazione tra Coconino Press, il Comune di Ravenna, il Museo d’Arte, i Musei Byron e del Risorgimento e l’Associazione culturale Spine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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