Concorso Barulli al finale | suona l’Orchestra del Calcit

L’Orchestra del Calcit ha suonato al concorso Barulli, che si è svolto nel pomeriggio di ieri. L’evento si è tenuto in una location cittadina, coinvolgendo diversi giovani musicisti. La partecipazione è stata numerosa e l’atmosfera è risultata vivace. Il concerto ha rappresentato uno dei momenti principali di una serie di iniziative promosse dall’associazione nel periodo primaverile.

Arezzo, 24 maggio 2026 – Se il Mercatino dei Ragazzi di Arezzo è stato rimandato al 2 giugno, prosegue la primavera in compagnia del Calcit e dei suoi mille appuntamenti. Obiettivo raccogliere fondi per la sanità pubblica e per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie. Questa settimana si è corsa una nuova maratona, dopo quella del M ercatino in Concerto, la 32esima edizione della Rassegna Musicale che si è svolta al Circolo Artistico, spazio al 24?Concorso Musicale Calcit “Gianfranco Barulli” in programma ancora oggi con l’evento conclusivo al teatro Petrarca. Si chiudono così due settimane in cui i giovani musicisti hanno messo a disposizione le loro capacità per aiutare il Calcit. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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