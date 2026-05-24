conclusa la 2^ edizione del festival degli spumanti di capitanata

Notizia in breve

Si è conclusa la seconda edizione del Festival degli Spumanti di Capitanata, organizzata da otto cantine dell’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico. La manifestazione si è svolta a San Severo dal 21 al 23 maggio, con l’obiettivo di promuovere le bollicine prodotte nel territorio. L’evento ha visto la partecipazione di produttori e appassionati, con degustazioni e presentazioni dedicate ai metodi di produzione e alle caratteristiche degli spumanti locali.