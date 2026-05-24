Conclusa la 2^ edizione del Festival degli Spumanti di Capitanata
Si è conclusa la seconda edizione del Festival degli Spumanti di Capitanata, organizzata da otto cantine dell’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico. La manifestazione si è svolta a San Severo dal 21 al 23 maggio, con l’obiettivo di promuovere le bollicine prodotte nel territorio. L’evento ha visto la partecipazione di produttori e appassionati, con degustazioni e presentazioni dedicate ai metodi di produzione e alle caratteristiche degli spumanti locali.
SAN SEVERO – Il futuro è nelle nostre bollicine. Lo sostengono all’unisono le otto cantine dell’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico che hanno organizzato la 2^ edizione del Festival degli Spumanti di Capitanata, andata in scena a San Severo dal 21 al 23 maggio. Tre giornate dedicate alla cultura del vino, al territorio, all’incontro tra produttori, operatori e pubblico con laboratori del gusto, convegni, degustazioni guidate ed eventi conviviali – andati tutti sold-out – che hanno unito qualità produttiva, cultura ed esperienze immersive, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le realtà vitivinicole che producono Spumante Metodo Classico in Capitanata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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