Oggi alle 18 si tiene a Lugo l’evento “Scrivere la Romagna” presso la Rocca Estense, con gli autori Francesco Zani e Luca Tosi. Nel frattempo, Concita De Gregorio ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro una malattia, descrivendola come una prova difficile. La scrittrice ha parlato della sua esperienza, sottolineando la volontà di affrontare la situazione con determinazione e trasparenza. L’incontro e il racconto di De Gregorio sono eventi distinti ma collegati dalla volontà di condividere storie di vita.

Oggi ScrittuRa a Lugo inizia alle 18 alla Rocca Estense di Lugo, con l’incontro ’Scrivere la Romagna’ con gli autori Francesco Zani e Luca Tosi. Dalla riviera delle spiagge e dei pescatori all’entroterra e le sue diaboliche superstizioni, due giovani autori si confrontano sulla scrittura della nostra terra. I due saranno in dialogo con Patrizia Randi. Seguirà alle 21, ma al Pavaglione di Lugo, l’incontro con la giornalista Concita De Gregorio, protagonista con “ La cura ” (Einaudi) in dialogo con Matteo Cavezzali. De Gregorio trasferisce sulle pagine del suo libro una drammatica esperienza personale, la diagnosi di un tumore al seno nel 2022. La giornalista racconta i mesi delle cure, l‘impatto estetico e psicologico, ma lo fa con una lucidità che evita il pietismo, preferendo la verità nuda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concita De Gregorio e la malattia. Una storia dura, ma da raccontare

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Volevo dire a Concita de Gregorio che nel caso Cecchettin abbiamo un colpevole in galera. Per Garlasco non solo in galera ci sta un innocente, emerge che c'è un sistema completamente corrotto a causa del quale Chiara non ha avuto ancora giustizia. Ma ce x.com

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