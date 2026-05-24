Concessione di locali scolastici a terzi | scarica guida modello richiesta delibera del Consiglio Istituto contratto convenzione regolamento istituto

Il 20 marzo sarà pubblicata una guida che fornisce istruzioni sulla gestione delle concessioni di locali scolastici a enti terzi. La documentazione include un modello di richiesta, una delibera del Consiglio d'Istituto, un esempio di contratto di convenzione e il regolamento interno dell’istituto. La guida è rivolta alle scuole e ai responsabili per chiarire le procedure da seguire e i documenti necessari per autorizzare l’uso di spazi scolastici da parte di soggetti esterni.

In arrivo giorno 20 marzo una guida su come gestire la concessione di locali scolastici ad enti terzi. Per consentire a terzi di utilizzare locali e beni di una scuola (aule, palestra, auditorium, attrezzature, laboratori, ecc.) occorre seguire una procedura amministrativa precisa prevista dalla normativa scolastica anche in relazione agli enti proprietari degli edifici (Comune per le scuole primarie e secondarie di primo grado e Provincia per le scuole secondarie di secondo grado). I documenti saranno disponibili a questo indirizzo – Riservati agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato? Tutti i vantaggi Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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