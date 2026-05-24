Comunali seggi aperti da Veneto a Sicilia | 6 milioni al voto per 700 nuovi Sindaci

Da ildenaro.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia sono aperti i seggi per le elezioni comunali, con votazioni in corso fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono coinvolti circa 6 milioni di cittadini che devono scegliere 700 nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra questi, ci sono Venezia e quindici capoluoghi di provincia. Le urne sono aperte in tutto il territorio nazionale, coinvolgendo diverse aree regionali.

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Roma, 24 mag. (askanews) – Seggi aperti in Italia fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere sindaco e nuovo Consiglio comunale in 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui un capoluogo di Regione, Venezia, e quindici capoluoghi di provincia. Si vota anche in Sicilia portando alle urne, complessivamente, oltre 6 milioni di elettori e rinnovando 700 sindaci. L’eventuale turno di ballottaggio, per i comuni con più di 15mila abitanti, è previsto per il 7 e l’8 giugno, data nella quale si voterà anche in Sardegna in 149 comuni interessati (con eventuale turno di ballottaggio il 21 e 22 giugno). Le operazioni di scrutinio inizieranno appena chiusi i seggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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