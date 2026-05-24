Comunali seggi aperti da Veneto a Sicilia | 6 milioni al voto per 700 nuovi Sindaci

In Italia sono aperti i seggi per le elezioni comunali, con votazioni in corso fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Sono coinvolti circa 6 milioni di cittadini che devono scegliere 700 nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali in 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra questi, ci sono Venezia e quindici capoluoghi di provincia. Le urne sono aperte in tutto il territorio nazionale, coinvolgendo diverse aree regionali.

Roma, 24 mag. (askanews) – Seggi aperti in Italia fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per eleggere sindaco e nuovo Consiglio comunale in 626 Comuni delle regioni a statuto ordinario, tra cui un capoluogo di Regione, Venezia, e quindici capoluoghi di provincia. Si vota anche in Sicilia portando alle urne, complessivamente, oltre 6 milioni di elettori e rinnovando 700 sindaci. L’eventuale turno di ballottaggio, per i comuni con più di 15mila abitanti, è previsto per il 7 e l’8 giugno, data nella quale si voterà anche in Sardegna in 149 comuni interessati (con eventuale turno di ballottaggio il 21 e 22 giugno). Le operazioni di scrutinio inizieranno appena chiusi i seggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali 2026, Prato al voto: 179 seggi aperti oggi e domani. La guidaOggi e domani, in città sono aperti 179 seggi per le elezioni comunali, che includono la scelta del sindaco e dei consiglieri.

Leggi anche: Elezioni comunali, Umbria al voto: seggi aperti oggi e domani in sei Comuni della regione

Temi più discussi: Amministrative, domenica 24 e lunedì 25 maggio seggi aperti in Sicilia; Elezioni amministrative 2026, 661 i comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario; Elezioni amministrative: tutte le informazioni necessarie; Elezioni comunali 2026, tutti i numeri e dove votare.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini di 16 comuni dell’Emilia-Romagna si recheranno alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare i consigli comunali. I seggi rimarranno aperti domenica 24 dalle 7 alle 23, e lunedì 25 dalle 7 alle 15. In caso ... x.com

Elezioni comunali, seggi aperti in 18 capoluoghi: test per le forze politiche, faro su Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e MessinaOltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 Comuni interessati di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come ... leggo.it

Toscana, elezioni Comunali 2026: seggi aperti, le sfide (anche nazionali) di Arezzo, Prato e PistoiaIl 24 e 25 maggio si vota in diversi Comuni della Toscana. Le sfide principali ad Arezzo, Prato e PIstoia. Le notizie in diretta ... corrierefiorentino.corriere.it