Comunali manca la cabina per disabili al seggio 150 del Pascoli | il fratello del candidato Battaglia costretto a cambiare sezione

Al seggio 150 della scuola Giovanni Pascoli manca una cabina accessibile ai disabili, causando disagi. Un uomo, fratello di un candidato, si è visto costretto a cambiare sezione a causa dell’assenza di questa struttura. La mancanza di un’area dedicata ha impedito a una persona con disabilità di votare nel seggio originario. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o su eventuali interventi immediati.

Al seggio 150 della scuola elementare scuola elementare Giovanni Pascoli si sono registrati disagi per l’assenza di una cabina accessibile ai disabili. Roberto Battaglia, fratello del candidato sindaco Domenico Battaglia, avrebbe dovuto votare proprio li. È stato quindi trasferito alla sezione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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